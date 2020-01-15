‘Babamın oğlu olsa gözünün yaşına bakmam’

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yardımcısı Koçer’in uğradığı silahlı saldırıyı Yeni Asır’a değerlendirdi. Birilerinin muslukları kesilince bu saldırıların daha da artacağını tahmin ettiğini söyleyen Gümrükçü, “Çete veya mafya, kim olursa olsun. Belediyenin 1 kuruşunu kimseye yedirmem” dedi

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in geçtiğimiz pazar akşamı evinin önünde silahlı saldırıya uğramasının ardından Yeni Asır'a konuştu. "Çete veya mafya, kim olursa olsun, belediyede kimsenin gözünün yaşına bakmam" diyen Gümrükçü, "Çiğli Belediyesi'nin 1 kuruşunu kimseye yedirmem" diye konuştu Ankara'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeye gitmeden önce son yaşananları Yeni Asır'a anlatan Gümrükçü, "Bu yoldan ölmek var dönmek yok, kimse bizi korkutamaz, demek ki doğru yoldayız, silahlı saldırı yapacak hale gelmişler, babamın oğlu olsa kimseye taviz yok" dedi.







USULSÜZ HARCAMALAR

Gümrükçü, "31 Mart-31 Aralık tarihleri arasında yani 273 günde Çiğli Belediyesi olarak kullandığımız araçlarda sadece yakıt, araç bakımı ve araç yedek parçalı olarak 7 milyon lira gibi büyük bir miktar tasarruf ettik. Bizden önceki dönemde yapılan harcama kalemlerini tek tek tespit edip gerekli suç duyurusunu yapıp raporları yetkili makamlara sunacağız. Bunun en çarpıcı örnekleri şöyle: Belediyeye ait aracın satış bedeli 50 bin lira ama araca 250 bin liralık bakım yapılmış. Yine belediyeye ait bir araç bir günde üç ayrı yerde bakıma onarıma alınmış, faturalar var. Bir araç için harcanan bir aylık yakıt tutarı belki 8-9 araç için bile fazla. Harcanan kişisel telefon faturalarını görmek bile istemezsiniz. 2020 yılındaki telefon gibi harcamalardan ise planlamamıza göre 1 milyon tasarruf edeceğiz. Bunlar gibi daha yüzlerce kalem usulsüz ve gereksiz harcamalar tek tek çıkartılıyor. Bu yapılan usulsüz harcamalarla ilgili gerekli işlem ve raporlamayı yetkili makamlara sunacağız" diye konuştu.



'İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Birilerinin muslukları kesilince bu saldırıların daha da artacağını tahmin ettiğini söyleyen Gümrükçü, "Ama şunu Çiğli, İzmir değil, Türkiye duysun, ben Başkan Utku Gümrükçü olarak kimsenin gözünün yaşını bakmam. İster kendi ailem, ister kendi partimizden biri ya da kim olursa olsun. Çiğli halkı beni seçti, güvendi, o koltukta oturduğum sürece ilk gün nasılsa Utku Gömrükçü son güne kadar hep aynı karakterde kalacak. Bu böyle bilinsin. Başkan yardımcıma yapılan saldırı, sadece ona değil, Çiğli Belediyesi'ne ve bana yapılmış bir saldırıdır. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.



FATİH ŞENDİL