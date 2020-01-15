Develer için bakanlığa müracaat etti

Avustralya'daki deve katliamına dünyadan büyük tepki yağarken, yaşatmak adına develere talip olduğunu açıklayan Aydın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, bakanlığa resmi başvurusunu yaptı.



'GÖNLÜM RAZI DEĞİL'

Aynı zamanda Deveciler Federasyonu Başkanı olan Kaya, "Tarım ve Orman Bakanlığı'na ithal için müracaatta bulunduk. Türkiye'nin tek deve çiftçiliğinin sahibi olarak develerin öldürülmesine gönlüm razı gelmiyor. Bu yüzden 10 bin deveye ben talibim. Ülkemiz, koyun ve büyükbaş hayvan ithalatı yapıyor. Koyun ve büyükbaş hayvanlar gibi develeri de ithal ederek bakanlık ülkemize getirirse biz oradan temin edeceğiz" dedi.



DEVE SÜTÜ İHRAÇ EDİLİYOR

Türkiye'de deve sıkıntısı yaşandığını da kaydeden Kaya, "Bugün bu develer gelse 3 bin tanesinin alıcısı hazır bekliyor. Özellikle de dişi develere ihtiyaç var. Deve sütü çok değerli. Ben çiftliğimdeki develerin sütünü ihraç ediyorum" diye konuştu.



■ İHSAN KARATAŞ