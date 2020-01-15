İzmir Buca'da 22 gün önce evinin önünde lüks aracından inerken silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, hayati tehlikeyi atlattı. Önümüzdeki günlerde taburcu olacak olan Başkan Taşoku, yaşadığı silahlı saldırı sonrası ilk açıklamayı Yeni Asır'a yaptı. Durumunun çok iyi olduğunu belirten Taşoku, "Benim bir düşmanım yok. Kimse ile alacak verecek meselesi yaşamadım. Kardeşlerimin yaşadığı bazı sıkıntılar nedeniyle saldırıya maruz kalmış olabilirim ama emin değilim. Bana saldırıyı yapan kişiyi net olarak görmedim. Ancak edindiğim bilgiye göre dosyamda gizlilik kararı var ve olayla ilgili 4 kişi tutuklanmış. Kim ve kimler bilmiyorum ama öğrenmek istiyorum. Taburcu olduktan sonra da il başkanımızın onayı ve teşrifleri olursa tekrar İlçe Başkanlığı görevimi en iyi şekilde devam etmek istiyorum" diye konuştu.



■ FATİH ŞENDİL