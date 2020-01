Geleceğin şampiyonları ‘Ateş Hara’da yetişecek

İzmir Torbalı’da 6 milyon dolarlık yatırımla at çiftliği kuran İzmirli genç işadamı Harun Ateş, “Çiftliğimizde yetiştireceğimiz taylar; ileride Adana, İzmir, İstanbul ve Urfa hipodromlarında tozu dumana katacak” dedi.

İzmir'de 32 yaşındaki genç işadamı Harun Ateş, çocukluk yıllarından beri süregelen 'at sevgisini' yatırıma dönüştürerek yetiştiriciliğe soyundu. At sevgisinin aileden geldiğini dile getiren işadamı Harun Ateş, İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar mahallesinde kurduğu at çiftliğiyle geleceğin şampiyon taylarını yetiştiriyor. 'Ateş Hara' adını verdiği çiftliğe ailesinin de desteğiyle yaklaşık 6 milyon dolarlık bir yatırım yapan Harun Ateş, "Burada yetiştirdiğimiz taylar ileride şampiyonluklarıyla adını duyuracak" diyor.



40 ÖZEL TAY VAR

Ateş Hara çiftiğinde çok özel 40'a yakın değişik ırk tay bulunduğunu dile getiren genç işadamı Harun Ateş, "Biz Ateş ailesi olarak uzun yıllardır tekstil sektöründeyiz. Bu at merakı ve sevgisi bizi ailece 'at çiftliği sahibi' yaptı. İzmir'in tanınmış ailelerinden Mısırlı ailesine ait çiftliği satın alarak bu zevkli ama meşakkatli işe giriştik. Ateş Hara At Çiftliği olarak yılda 20-25 tay yetiştirmeyi hedefliyoruz. Amacımız birbirinden güzel ırklara sahip taylarımızı Adana, İzmir, İstanbul ve Urfa hipodromlarında yarış dünyasına kazandırmak" diye konuştu.



HEDEF TAY YETİŞTİRMEK

At yarışı dünyasında kendilerine önemli hedefler koyduklarını da anlatan Harun Ateş, "Ateş Hara çiftliğinde yetişen bir atımızın yarış dünyasında en prestijli şampiyona olarak kabul edilen Gazi Koşusu'nu kazanmasını istiyoruz. Bunun gerektirdiği yetiştiricilik disipliniyle, bir gün mutlaka bu hedefimizi gerçeğe dönüştüreceğimizi düşünüyorum" dedi. Tekstil işlerinden arta kalan zamanlarının tamamını at çiftliğine ve kıymetli taylarınının bakımıyla yakından ilgilenmeye ayırdığını söyleyen Ateş, "At yetiştiriciliğinde de ailemizin adına yakışır bir başarı elde etmek için çiftliğimize yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.



FATİH ŞENDİL