Hedef yeşil bir Yunusemre

Yemyeşil bir Yunusemre için çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi, kentin güzel, yeşil bir görünüme kavuşması için hummalı bir şekilde çalışıyor. 2019'da 2 bin 910 fidanı toprakla buluşturan Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 68 bin 413 çiçek ve 32 bin 971 çalı grubunu da şehirdeki parklar ile ana caddelere dikti. Temiz, yeşil ve yaşanabilir Yunusemre için çalıştıklarını dile getiren Başkan Mehmet Çerçi, "Çevreci bir belediye olarak ağaçlandırma çalışmalarına özellikle önem veriyoruz" dedi.



■ CÜNEYT HASÇELİK