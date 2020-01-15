İzmir'de 3 ilçede su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 15 Ocak Çarşamba İzmir'de su kesintileri

İzmir'de bugün (15 Ocak Çarşamba) bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İzmir'de bazı yerlerde su kesintisi günlerce devam edecek. Bazı ilçelerde saatlerce su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar suların hangi ilçelerde ve mahallelerde kesileceğini, su kesintilerinin ne kadar süreceğini merak edip araştırıyor. İZSU'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilere göre bugün İzmir'in 3 ilçesinde sular kesilecek. Peki İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde sular olmayacak? İzmir'de hangi sokaklarda sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 15 Ocak Çarşamba günü İzmir'de su kesintileri…

MENEMEN SU KESİNTİSİ 15 OCAK ÇARŞAMBA:

FATİH, YILDIRIM 15.01.2020 saat 08:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır. KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ 15 OCAK ÇARŞAMBA:

İSTİKLAL 15.01.2020 saat 08:55 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır. SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ 15 OCAK ÇARŞAMBA:

TEPECİK, HIDIRLIK 15.01.2020 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası akarca bölgesine su basan pompa arızası nedeniyle bölgenin syları azalabilir yüksek yerlerde su kesintisi yaşanabilir