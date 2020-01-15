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'de yürek yakan olay! Tuvalette doğurduğu bebeğini bırakıp kaçtı

İzmir'de yürek yakan olay! Tuvalette doğurduğu bebeğini bırakıp kaçtı

15.01.2020, 18:09 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020,19:42

'in ilçesindeki devlet hastanesinin tuvaletinde yapan bir kadın, çocuğunu bırakıp kaçtı. Göbek bağı halen üzerinde olan bebeği vatandaşlar tuvalette ölü buldu. Kimliği belirlenen kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir'de, Torbalı Devlet Hastanesi'nin tuvaletinde kız bebek ölü bulundu. Göbek bağı hala üzerinde olan bebeğin annesinin kimliği belirlenirken, yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖBEK BAĞI HALA ÜZERİNDEYDİ
Torbalı Devlet Hastanesi'nde kadınlar tuvaletinde, saat 12.30 sıralarında, ölü bebek bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Yapılan incelemede bebeğin cinsiyetinin kız olduğu ve göbek bağının da hala üzerinde bulunduğu belirlendi.

İzmir'de yürek yakan olay! Tuvalette doğurduğu bebeğini bırakıp kaçtı

OTOPSİ YAPILACAK
Bebeğin ne zaman öldüğü henüz belirlenemezken, incelemelerin ardından ceset kesin ölüm nedeni ve saatinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

ANNENİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Bebeğin annesinin kimliğinin belirlendiği ve yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

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