Vatandaşların çamurlu yol isyanı

Aydın'ın ilçesi Çine'nin Akçaova Mahallesi'nde toprak yollar, yağan yağmurla beraber çamur deryasına dönüştü. Vatandaşlar yolların parke taşı ile kaplanmasını istedi.

Aydın'ın ilçesi Çine'nin Akçaova Mahallesi'nde toprak yollar, yağmur yağışının ardından adeta çamur deryasına dönüştü. Yol ile ilgili gerekli çalışmaların yapılmasını talep eden mahalle sakinlerinden Murat Cesur, "Yürümekte bile güçlük yaşadığımız yolla ilgili bazı çalışmalar yapılıyor ancak bu çalışmalar sorunu çözmüyor. Uzun vadeli çözümler istiyoruz. Geçici çözümlerle bir yere varılamaz. Yola parke taşı döşeneceğine dair verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz. Çamura batan araçları traktör yardımı ile çıkartıyoruz. Şu yollarda bir itfaiye bir ambulans batabilir. Yetkilileri göreve davet ediyoruz. Balçığa dönüşen bu yoldan bizi kurtarsınlar" dedi.