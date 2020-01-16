‘Kadına şiddete hayır’ kermesi

İzmir'de son günlerde artan kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak için, Ekin Okulları öğrencileri kermes düzenleyerek elde ettikleri geliri İzmir Kadın Dayanışma Derneği'ne bağışladı.



GELİRİ KADIN DERNEĞİNE

BM Genel Sekreteri'nin kadına karşı şiddete son vermek için tüm dünyayı bir araya getirmeyi hedefleyen UNİTE Kampanyası kapsamında etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Ekin Koleji Okul Aile Birliği Başkanı Filiz Yazar, "Bütün dünyada kadına yönelik şiddete karşı çalışma yürütülmekte. Biz de çocuklarımızın konuyla ilgili farkındalığının artması ve kadına yönelik şiddetle mücadele eden bir kadın kuruluşuna bağış sağlamak amacıyla kermes düzenledik. Velilerimizin elleriyle hazırladıkları yiyeceklerin okulda satışını gerçekleştirdik. Kermesin geliri İzmir Kadın Dayanışma Derneği'ne bağışlandı" dedi.