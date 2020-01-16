Saadet Öğretmen’den istismarı önleme merkezi

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Türkiye ve Avrupa'da ilk olacak 'İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi'ni İzmir'de kuracak. 6 yıl önce İzmir'in Menderes ilçesinde okul müdürünün öğrencilere cinsel istismarını ortaya çıkaran ve yargılanmasını sağlayan Dernek Başkanı ve öğretmen Saadet Özkan, "Biz 'olduktan sonra ağlamayalım' diyoruz. 'Adliye koridorlarında çocuklar olmasın' diyoruz. Büyük bir gönüllü insan ordusu ile halkın ayağına gideceğiz. Amacımız çocuk ihmaline ve istismarına son vermek" diye konuştu.