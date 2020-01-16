  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Saadet Öğretmen’den istismarı önleme merkezi

’den istismarı önleme merkezi

Saadet Öğretmen’den istismarı önleme merkezi
Giriş Tarihi: 16.1.2020
Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Türkiye ve Avrupa'da ilk olacak 'İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi'ni İzmir'de kuracak. 6 yıl önce İzmir'in Menderes ilçesinde okul müdürünün öğrencilere cinsel istismarını ortaya çıkaran ve yargılanmasını sağlayan Dernek Başkanı ve öğretmen Saadet Özkan, "Biz 'olduktan sonra ağlamayalım' diyoruz. 'Adliye koridorlarında çocuklar olmasın' diyoruz. Büyük bir gönüllü insan ordusu ile halkın ayağına gideceğiz. Amacımız çocuk ihmaline ve istismarına son vermek" diye konuştu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Saadet Öğretmen’den istismarı önleme merkezi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN