Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, sürücünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü takla attıktan sonra devrildi. Kazada otobüsün altında kalan 3 yolcu ekiplerin uğraşları sonucu kurtarıldı. 4'ü ağır, 29 yaralı çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Kazadan yaralı kurtulan Eren Ç. ise cep telefonuna gelen mesajla uyandığını belirterek, "Mesajı okuduktan sonra yeniden uyumak için gözlerimi kapattım. Birkaç saniye sonra araç takla attı. Sonra yan yatarak durdu. Kendi çabalarımla çıkmaya çalıştım. Daha sonra yanımdaki arkadaşımı kurtarmak için uğraştım. Etraf kan revan içindeydi" dedi.
Yolcular otobüsün altından zor çıkarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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