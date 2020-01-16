Zam beklerken indirim aldılar

Gaziemir Belediyesi’nde aldıkları sosyal denge tazminatının aylık 3 bin lira civarına yükseltilmesini bekleyen memurlar, CHP’li Başkan Arda’nın kararıyla şoke oldu. Başkan Arda, 2 bin 577 liralık sosyal denge tazminatını bin 160 lira civarına düşürme kararı aldı.

Gaziemir'de bugüne kadar işten çıkarmalarla gündeme gelen CHP'li Belediye Başkanı Halil Arda'nın yeni yılla birlikte zam yapılması gereken memur maaşlarını tırpanlaması ortalığı karıştırdı. Arda, bugüne kadar örneği görülmemiş bir şekilde memurlara toplu sözleşme gereği maaş gibi ödediği 2 bin 577 liralık sosyal denge tazminatını bin 160 lira civarına düşürme kararı aldı. Böylece Arda, memur sendikasıyla 7. ayda törenle imzaladığı toplu sözleşmeyi de yok saymış oldu. Duruma isyan eden memurlar, maaş bordrolarını imzalamazken yönetim gönderdiği yazı ile çalışanları 'İmza atmazsanız hakkınızda devlet memurları kanununa göre yasal işlem başlatılır' diye tehdit etti.



ARDA DOĞRULADI

Yeni Asır'ın ulaştığı Arda, gelişmeyi doğruladı. Sayıştay'ın örnek bir incelemesi çerçevesinde böyle bir adım attıklarını savunan Arda, "Şu an Ankara'dayım. SODEMSEN'de toplantımız var. Bunu hukukçularla birlikte inceliyoruz. Yani bir karar vereceğiz. Ben burada personelimi düşünüyorum. 1-2 yıl sonra bunlarla ilgili bir zimmet çıkarsa ve toplu olarak bunlar toplu geri istenirse o parayı harcamış insanların bunu faiziyle geri ödemesi mümkün değil" di ye konuştu.



"BALÇOVA ÖRNEĞİ VAR"

Sayıştay'ın daha önce hangi belediyeyle ilgili böyle bir raporu olduğu yönündeki soruya ise Arda, "Bunun Balçova Belediyesi'nde bir örneği var" yanıtını verdi. Arda'nın uygulamasına AK Parti cephesinden sert tepki geldi. Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, "Bu parayı 10 yıl boyunca CHP'li önceki başkan Halil İbrahim Şenol verdi, ondan önce AK Partili Başkan Adnan Yüksel verdi. Büyükşehir halen veriyor, diğer belediyeler de öyle. Kimseye bir şey denmiyor. Ama Halil Arda bunu fırsat bilip çalışanın maaşını düşürüyor. Bütün belediye başkanları aynı durumda ancak bugüne kadar hiçbir belediye başkanına bu konuda işlem yapılmadı" dedi.



' CHP'DE KORKU İMPARATORLUGU KURULUYOR'

"Korku imparatorluğu kurarak tehditle personelinizi sindirebilir, susturabilirsiniz ama biz bunu her platformda dile getirmeye devam edeceğiz" diyen Atmaca, şöyle konuştu: "Hiç mi vicdanınız yok? Neden attığınız imzanın arkasında durmuyorsunuz? İşçiyi bitirdiniz sıra memura mı geldi? Bu kadar emekçi düşmanlığınızın sebebi tasarruf ise tasarrufa kendinizden başlayın. Daha göreve gelir gelmez makam arabalarınızı yenilediniz. Makam arabasıyla çocuklarını okula bırakanlar, Tire'ye kestane yemeye gidenler bu halk bunu unutur mu zannediyorsunuz? Ben buradan emekçi kardeşlerime sesleniyorum; asla boyun eğmeyin."



NİDA ALADAĞ