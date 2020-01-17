‘Gazilik unvanımızı istiyoruz’

İzmir'de 5 Ocak 2017'de adliye binasına düzenlenen terör saldırısında yaralanan trafik polisi Mehmet Ali Gökçe, gazilik unvanı için gerekli koşulları taşıdığını gösteren sağlık raporunu SGK'ya iletmesine rağmen, gazilik şartları yerine getirilmediği gerekçesiyle talebi reddedildi. Gökçe, SGK'ya karşı Ankara 13'üncü İş Mahkemesi'nde dava açtı. Bir çocuk babası Gökçe'nin eşi Esra Gökçe, o madalyayı hak ettiklerini, bu gururu yaşamak istediklerini söyleyerek, "Olaydan sonra eşim eskisi gibi olamadı. Gülücüklerini kaybetti. Gazilik unvanı verilmediği için hayatımızdan çok şey kaybettik" dedi. Vücuduna şarapnel parçaları isabet eden, elleri yanan ve 60 gün hastanede tedavi gören eşi Mehmet Ali Gökçe'nin 11 ay mesleğinden uzak kaldığını ve göreve döndüğünde elleri titrediği için silahının verilmediğini vurgulayan eşi Esra Gökçe, "Hakkımız olan gazilik unvanının verilmesi ve kayıp haklarımızı kazanmak için mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.