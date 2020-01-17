Hastane tuvaletinde cesedi bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı

İzmir'de yaşanan korkunç olayda yeni gelişme. İzmir'in Torbalı ilçesinde, devlet hastanesinin tuvaletinde cesedi bulunan yeni doğmuş kız bebeğin annesi ile anneannesi tutuklandı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde, devlet hastanesinin tuvaletinde cesedi bulunan yeni doğmuş kız bebeğin annesi ile anneannesi tutuklandı.
Torbalı Devlet Hastanesi'nde bebek cesedi bulunmasıyla ilgili soruşturmada, bebeğin annesi Ayşe K'nin ardından anneanne Nebiye K. de gözaltına alındı.İzmir'de yürek yakan olay! Tuvalette doğurduğu bebeğini bırakıp kaçtı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Hastanenin kadınlar tuvaletinde iki gün önce yeni doğmuş kız bebek cesedi bulunmuş, tuvalette doğum yaptığı belirlenen Ayşe K, gözaltına alınmıştı.İzmir Torbalı'da tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi adliyede İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme! Tuvalette ölü bulunan bebeğin 19 yaşındaki annesine gözaltı İzmir'de yürek yakan olay! Tuvalette doğurduğu bebeğini bırakıp kaçtı
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