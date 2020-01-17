İki ayrı soba faciası iki minik kurban

İzmir ve Denizli’de evdeki sobanın yol açtığı iki ayrı faciada iki kız çocuğu hayatını kaybetti. Aliağa’da 11 yaşındaki Merve evde çıkan yangında can verirken, Denizli Merkezefendi’de ise 12 yaşındaki Seda sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

zmir ve Denizli'deki soba facialarında 2 çocuk yaşamını yitirdi. Ege'yi yasa boğan iki ayrı olayda, 11 yaşındaki Merve Kedik yanarak feci şekilde can verirken, Denizlili 12 yaşındaki Seda Kesikbaş da, sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü. Denizli'deki faciada ölen minik Seda'nın, pastel boya ile çizerek duvarına astığı aile resmi ise görenlerin yüreğini burktu. Soba facialarında hayata veda eden küçük Merve ve Seda, memleketlerinde gözyaşlarıyla defnedildi.İlk olay İzmir Aliağa'da Kapıkaya mahallesi Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı evin birinci katında sobadan dolayı yangın çıktı. 11 yaşındaki Merve Kedik'in evde tek başına olduğu sırada çıkan yangın hızla yayıldı. Durumu gören vatandaşlar jandarma ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye alevleri kontrol altına alırken, yangın sırasında ahşap çatı ile tavan çöktü. Ekipler, evden çıkamadığı için feci şekilde ölen Merve Kedik'in cansız bedenini enkaz altından çıkardı. Küçük kızın ailesi ölüm haberi üzerine sinir krizi geçirdi. Denizli'nin Merkezefendi ilçesi, Gerzele mahallesi 103. sokakta ise iddialara göre, tekstil atölyesinde çalışan anne Pervin ve baba Hüsamettin Kesikbaş evdeki kömür sobasını yakarak 4-12 vardiyasına gitmek için evden çıktı. Bir süre sonra kızlarını kontrol etmek için telefonla arayan anne-baba, 3 kız çocuğundan da yanıt alamayınca yakınlarından evi kolaçan etmelerini istedi.Bir aile yakını gittiği evde 12 yaşındaki ikizler Sude ve Seda ile 8 yaşındaki Sena'yı hareketsiz yatarken buldu ve 112 Acil Servisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, kız kardeşleri Servergazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen ikizlerden Seda Kesikbaş kurtarılamadı, diğer iki kızın ise yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Acı haberi alarak eve koşan ve sinir krizi geçiren Kesikbaş çiftine de sağlık ekipleri müdahale etti. Olayın ardından polis ve itfaiye ekiplerinin detaylı incelemesinde, facianın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından kaynaklandığı belirlendi. Ölen minik Seda'nın pastel boya ile yaptığı aile resmi görenlerin yüreğini sızlattı. Küçük Seda'nın 'Ailemiz' adını verdiği ve anne-babası, kardeşleri ve kendisinin el ele görüldüğü resimdeki mutluluk ne yazık ki kağıt üzerinde kaldı.■ İHSAN KARATAŞ - SEBAHATTİN ALP