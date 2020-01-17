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Koluna ölüm enjekte etti

Koluna ölüm enjekte etti
Giriş Tarihi: 17.1.2020
İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk annesi hemşire, koluna enjekte ettiği ilaçla yaşamına son verdi. Bir dönem Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde de görev yaptığı öğrenilen Müjgan Kartal Özgen'in cansız bedeni, kendisinden haber alamadığı için eve gelen eşi Yusuf Özgen tarafından bulundu. Genç kadın için eve sağlık ekipleri çağırıldı ancak, yapılacak bir şey kalmamıştı. Müjgan hemşirenin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı.

ŞIRINGA İNCELEMEDE
ACI olay Evka-4 Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Evde inceleme yapan polis, cesedin yanındaki şırınga ve ilaca incelenmek üzere el koyarken, genç kadının ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

■ FATİH ŞENDİL
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