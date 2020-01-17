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'tan acı haber

Kuzey Irak'tan acı haber

17.01.2020, 19:17

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " Hakurk'ta bulunan üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerin el bombalı saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız oldu" ifadelerine yer verildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk'ta 1 askerin, teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombası ile yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak Kuzeyi Hakurk'ta üs bölgesinde görevli kahraman bir silah arkadaşımız teröristlerin sızma girişimini engellemek maksadıyla attığı el bombası ile yaralanmış, tahliye edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi..
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