Ayağını kaybetti ama mücadeleyi kazandı!

Manisa’da eşi SİBEL KÖSE’yi silahla vuran ve sağ bacağının kesilmesine neden olan Mustafa Köse indirim uygulanmadan 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Genç kadın, kararı sevinçle karşıladı.

azar Sibel Köse'yi çocuğunun gözü önünde vuran ve sağ bacağının kesilmesine neden olan eşi Mustafa Köse'ye indirim uygulanmadan 19 yıl hapis cezası verildi. Sibel Köse, bacağının geri gelmeyeceğini, ancak kararın kendisini sevindirdiğini söyledi. 34 yaşındaki Sibel Köse'nin kabus dolu hayatı Yozgat'ta başladı. İki çocuk annesi kadın, kocasından sürekli şiddet görüyordu. Kocasına artık bu evliliğin yürümediğini anlatmaya çalışsa da, ayrılık isteği bir türlü karşılık bulmuyordu. Şiddetin dozunu her gün daha da arttıran cani koca, yazar olan Köse'yi artık yazamasın diye sol elini kesmekle bile tehdit ediyordu. Hem genç kadına hem de yakınlarına tehdit mesajları atan Mustafa Köse, 'Sol elini kesip eline vereceğim', 'Ya benimsin ya kara toprağın', 'İki bacağını da keseceğim' ifadelerini kullanıyordu.Dayanacak gücü kalmayan talihsiz kadın, çocuklarını da yanına alıp Manisa'ya geldi. Kocasından boşanmak ve yepyeni bir hayata başlamak istiyordu. Ancak Yozgat'tan geldiği Manisa'da 4 gün boyunca karısını takip eden Mustafa Köse (39), bir parkta sıkıştırdığı karısına pompalı tüfeğiyle defalarca ateş etti. İki bacağından yaralanan kadının sağ bacağı hastanede kesildi. Tutuklanan Mustafa Köse ise cezaevine gönderildi.Mustafa Köse hakkında önce Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı, ancak bacağını kaybeden Sibel Köse mücadele etti dava, Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Köse, ikinci kez 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada Sibel Köse, "Ben yaralanmadım, bacağımı kaybettim. Ömür boyu acısını çekeceksem, o da çeksin" dedi. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, kasten yaralama değil, kasten öldürmeye teşebbüsten yargılama yapılmasını istedi. Mahkeme heyeti de sanığı indirim uygulamadan 19 yıl hapis cezasına mahkum etti.Duruşmada son savunmasını yapan Mustafa Köse, mahkemenin adaletine güvendiğini söyledi. Mustafa Köse, çevresinin kendisiyle alay ettiğini anlatarak, "Bir kadına sahip çıkamadın dediler, ben ailem ve namusum için yaşadım. Benim hayattan artık hiçbir beklentim yok. Verilecek cezaya Mustafa Köse razıyım" diye konuştu.Duruşma çıkışında avukatlarına ve kendisine destek veren kadınlara sarılan Sibel Köse, 19 yıl hapis cezasının kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "Ben açıkçası bu cezayı beklemiyordum, çok sevindim. Mücadelemin sonunda zafere ulaştım. Benim bacağım geri gelmeyecek ama o da bunun cezasını çekecek" dedi.NERMİN UÇTU