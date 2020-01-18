İzmir’de 850 bin öğrenci karne aldı

Dün Türkiye genelinde 65 bin 568 okulda, 18 milyon 108 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığı saatlerde, İzmir'de de yaklaşık 850 bin öğrenci karne aldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, karnelerin sadece öğrencilerin değil, öğretmenlerin ve velilerin de performansını gösterdiğini belirterek, "Velilerimizin bunu düşünerek, öğrencilere asla bir baskı uygulamamasını tavsiye ediyoruz" dedi. Bornova ilçesindeki Hasan Tahsin Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Yardımcısı Erhan Güney, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.