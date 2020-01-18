İzmir'de su kesintisi 18 Ocak Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından merak ediliyor. İZSU sitesinde su kesintisi duyurusunu paylaştı.İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 18 Ocak Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...

BAYRAKLI SOĞUKKUYU

18.01.2020 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.