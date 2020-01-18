Kozak Yaylası doğal yaşam parkı ile gelişecek

Bergama’da fıstık çamı ile ünlü Kozak Yaylası’nda doğal yaşam parkı kurmak için hazırlıklara başlandı. Amaç; kırsal kalkınma ve ekolojik turizmle bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama ilçesinde, Kozak Yaylası Doğal Yaşam Parkı kuruyor. Park, Avrupa Birliği'nin HORIZON 2020 Programı dahilindeki RURITAGE-Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler Yoluyla Kırsal Yenilenme Projesi kapsamında yer alıyor.



ATÖLYE, BUNGALOV, KARAVAN...

Kozak Yaylası Doğal Yaşam Parkı çam fıstığı üretiminin azalması nedeniyle ekonomisi zayıflayan bölgeye kırsal kalkınma ve ekolojik turizmle can suyu verecek. Kozak Yukarıbey Turizm Geliştirme Kooperatifi'ne ait 100 bin metrekarelik proje alanında karavan parkı, çadır kampı, ahşap ve yerel taş malzeme içeren bungalovlar gibi geçici ve kalıcı konaklama birimleri bulunacak. Bunların yanı sıra parkta açık festival alanı, yayla ve yörük kültürüyle ilgili sergileme alanları, üretim atölyeleri ve satış birimleri yer alacak. Atölyelerde üretilen dokuma, yaygı, kâğıt ve parşömen, peynir ve fıstık çamı gibi ürünler ise satış birimlerinde, kooperatiflerce üretilen diğer yerel ürünlerle birlikte satışa sunulacak.



BÖLGE İNSANINA YERİNDE İSTİHDAM

Parkta turizm faaliyetleri koruma- kullanma dengesi gözetilerek çeşitlendirilecek. Proje, yayla turizmini geliştirerek bölge insanına yerinde istihdam olanağı da sunacak. Kaybolmakta olan el sanatları ve üretim yöntemleri korunarak bölgenin sahip olduğu değerlerin yaşatılması sağlanacak.





