Organize sanayide özel güvenlik terörü!

İzmir Ticaret Organize Sanayi Bölgesi, bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş bir olaya sahne oldu. Bölgede fabrikası olan işadamı Levent İsmail Şentürk’ün oğlu, kapı önünde özel güvenlik görevlileri tarafından darp edildi.

METİN BURMALI

zmir Ticaret Organize Sanayi Bölgesi'nde (İTOB) fabrikası olan işadamı Levent İsmail Şentürk'ün siparişi üzerine gelen kereste yüklü kamyonu sanayi sitesine sokmayan özel güvenlikçiler, adeta terör estirdi. Kamyonun neden içeri alınmadığını anlamak için sitenin giriş kapısına gelen işadamının oğlu Umut Mehmet Şentürk tehdit ve darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.Menderes ilçesindeki İTOB'da kereste fabrikası inşa etmek isteyen Levent İsmail Şentürk'e 2013 yılında arsa tahsisi yapıldı. Şentürk, sağlık sorunları nedeni ile fabrikayı planladığı sürede tamamlayamadı. İTOB yönetimi ise iddiaya göre yüzde 90 seviyesine gelen inşaatın zamanında tamamlanmadığını gerekçe göstererek 17 Ocak 2019 tarihi itibari ile arsa tahsisini iptal etti.Şentürk'ün şikayetini inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müfettişleri, İTOB yönetiminin kararının yanlış olduğu yönünde görüş bildirdi. Taraflar mahkemelik olurken, Şentürk ve benzer durumda mağdur olan işyeri sahipleri sahibi oldukları işletmelere girmekte sorun yaşamaya başladı. Mahkeme sonuçlanmamışken, mal siparişi veren Levent İsmail Şentürk'ün fabrikasına kereste getiren kamyon, sanayi sitesi girişinde özel güvenlik tarafından durduruldu. Kamyon sahibinin haber vermesi üzerine işadamının oğlu Umut Mehmet Şentürk, sanayi sitesinin giriş kapısına geldi. Şentürk'ü tehdit ettiği öne sürülen özel güvenlik müdürü Zeynel Ö. ile güvenlikçi Aykut E. iddiaya göre talihsiz genci darp ettikten sonra kelepçe takmaya da çalıştı. Kamyona da el koymaya çalıştığı ileri sürülen özel güvenlik görevlileri hakkında jandarmaya şikayette bulunulurken, yaşananlar sanayi sitesinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.