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Otopsi raporuna itiraz ettiler

Otopsi raporuna itiraz ettiler
Giriş Tarihi: 18.1.2020

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Spor Tesisleri içindeki olimpik havuza yüzmeye giden 27 yaşındaki mimar , havuzda hayatını kaybetti. Epilepsi krizi sonucu boğulduğu ileri sürülen mimar Serdar Ölmez (37) için, otopsi raporu çıktı. Akciğer enfeksiyonu sonucu öldüğü ifade edilen Ölmez'in annesi, rapora itiraz ederek mahkemeye başvurdu.

İzmir'in Çiğli ilçesinde üniversite havuzunda boğularak hayatını kaybeden ve epilepsi krizi sonucu boğulduğu ileri sürülen mimar Serdar Ölmez (37) için, otopsi raporu çıktı. Akciğer enfeksiyonu sonucu öldüğü ifade edilen Ölmez'in annesi, rapora itiraz ederek mahkemeye başvurdu.




"DÖRT TUR ATARDI"
Olay, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında saat 20.30 sıralarında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin havuzunda meydana gelmişti. Mimar Serdar Ölmez, iki arkadaşıyla birlikte yüzmek için geldiği havuzda eğitim alan çocuklar tarafından hareketsiz halde bulunmuştu. Havuzda eğitim alan çocuklardan birinin doktor olan babası Ölmez'e kalp masajı yapıp, suni teneffüs uyguladı. Daha sonra ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Serdar Ölmez, yolda hayatını kaybetti. Oğlunun epilepsi nedeniyle yıllar önce ameliyat olduğunu ve yıllardır kriz geçirmediğini belirten anne Sevim Ölmez, çıkan otopsi raporu ile ilgili Yeni Asır'a konuştu. Ölmez, "Benim oğlum sağlıklı, hiç durmadan havuzda dört tur atıp gelen bir sporcuydu. İddia edildiği gibi epilepsi hastalığı veya akciğer enfeksiyonu yoktu" dedi.

■ FATİH ŞENDİL
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