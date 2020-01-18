Muğla'nın Ortaca ilçesinde geçtiğimiz yıl kaza sonucu motosikletten düşüp hayatını kaybettiği değerlendirilen 2 çocuk babası Hüsamettin Karaduman'ın (56) katil zanlısı Mustafa B. (56) için ilk duruşmada müebbet hapis cezası istendi. Yazılı savunmasını mahkemeye okuyan Mustafa B. "Eşime tacizde bulunduğunu öğrendim. Bu olayı duyduktan sonra psikolojim bozuldu. Bir psikologa gitmek istedim. Hatta gittim, eşimin uzaklaşması ile ilgili sorunlarımı detaylı anlattım. Randevu aldım. Randevuya 1 hafta kala da cinayet oldu" dedi.
ERDOĞAN CANKUŞ
ERDOĞAN CANKUŞ
Randevuya bir hafta kala cinayet! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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