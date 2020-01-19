15 bin liralık cinayet için 25 sene hapis

İzmir'in Bergama ilçesinde kız kardeşi Belkıs Cengiz (45) ile eniştesi Taner Cengiz'i (44), 8 yaşındaki yeğeni K.A.C'nin gözleri önünde beylik tabancasıyla öldüren emekli uzman çavuş Ali Rıza Avcı, 25 yıl hapse mahkum oldu. 28 Aralık 2018'de Bergama Gaziosmanpaşa mahallesi, Seyfibey sokaktaki evde 15 bin lira için cinayet işleyen Ali Rıza Avcı, "30 bin liralık birikim yapıp anneme vermiştim. 15 bin lirası kız kardeşim Belkıs'a aitti. Paranın tamamını alan kız kardeşim ve eniştemden hakkım olan parayı istediğimde, 'Senet yok, sepet yok, borcumuz da yok. Biz eşyalarımızı toplayıp gidiyoruz' deyince vurdum. Pişmanım" dedi.



NE BORCU DEDİLER

Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Ali Rıza Avcı, Cengiz ailesinin yakınları ve avukatları katıldı. Sanık Avcı, cinayetten 3 ay önce kardeşinden 15 bin lirasını istediğinde kardeşinin küfür edip, bıçakla kendisini kovaladığını öne sürdü. Olay günü de tekrar kendisine ait olan parayı istediğinde, kardeşinin ve eşinin 'Senet yok, sepet yok, borcumuz da yok. Biz eşyalarımızı toplayıp buradan gidiyoruz' dediklerini ileri sürdü. "Eniştemle tartıştık, beni yere yatırdı. Kalkınca koşarak üst kattaki daireme çıktım. Silahımı alıp geldiğimde önce Belkıs'ın karnına, sonra da Taner'e ateş ettim. İkisi de yere düştü. Sonra eniştemin yanına gidip, 13-14 el daha ateş ettim" diyen Avcı, 25 yıla çarptırıldı.



METİN BURMALI