AK Parti’den çöp tesisi tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin cuma günü yapılan meclis toplantısında, Menderes ilçesinde kurulması planlanan çöp tesisine AK Parti Grup Başkan Vekili ve AK Partili meclis üyelerinden büyük tepki geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında, gündem Menderes'te yapılması planlanan çöp tesisi oldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, "Seferihisar Belediye Başkanı olsaydınız ve tesisin teklifi sunum yapılmadan gelseydi nasıl bakardınız?" sorusunu yöneltti.



"SORU İŞARETLERİ VAR"

Soyer bunun üzerine, "Hepimiz en az sizin kadar Menderes'i savunuyoruz, Menderes için kaygılıyız. En az sizin kadar Menderes'in iyiliğini istiyoruz. Bundan zerre kadar tereddüdünüz olmasın" dedi. Soyer ayrıca, "Bugün Aziz Bey bu koltukta oturuyor olsaydı ve ben Seferihisar Belediye Başkanı olsaydım, sahip çıkardım. Samimiyetimle söylüyorum. Bu tesisin yapılmasına karşı çıkmazdım. Çünkü gerçeklik farklı artık" dedi. Hızal, "Teknik olarak bu çalışma doğru, ama yer konusunda bazı tereddütlerimiz var. Sosyal ve psikolojik faktörler var. Bu bizim dikkatimizi çekti. Sokağa çıkıp İzmir'de çöp kavramıyla ilgili soru yönelttiğimizde ilk akla gelecek Harmandalı'nın istenmeyen görüntüleridir. 2013 yılından bu yana mücadele veren Menderes'teki hemşehrilerimizin haklı duruşlarını savunmak durumundayız. İzmir'deki çöp probleminin ortadan kaldırılması için bizler de size destek vereceğiz" dedi.



HALKI BİLGİLENDİRELİM

Menderes için önemli bir konu oturumayken Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Menderes Belediyesi'nin CHP'li meclis üyelerinin meclise katılmaması AK Partili meclis üyelerinin tepkisini çekti. AK Parti Menderes ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayşegül Duran Türker, "Katı atık yönetim tesisini anlattığınız sunumda isterdim ki halkımızı bilgilendirelim. Bununla ilgili toplantı başlamadan vatandaşlar geldiğinde çıkarma eyleminde bulundular. Bu çok yanlıştı" dedi. Türker Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "Menderes'i savunan tek ben kaldım, böyle olmasını istemezdim" dedi.



■ MERT ALPDÜNDAR