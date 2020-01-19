Bayraklı Belediyesi ‘Sinema İzmir Projesi’nin üyesi oldu

Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan İzmir Vakfı Sinema Ofisi tarafından hazırlanan Sinema İzmir Projesi Destek Ağı üyesi oldu. Konuyla ilgili protokol, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal tarafından imzalandı. Buna göre İzmir'de yapılması planlanan dizi, sinema veya reklam filmi çekimleri için Bayraklı Belediyesi, imkanlar dahilinde destek verecek.



KATKI VERECEK

Bayraklı'nın sinema sektörü için İzmir'deki en uygun ilçelerden olduğunu dile getiren Başkan Sandal, İzmir ve Bayraklı'nın tanıtımına katkı sağlayacak her projede olacaklarını, İzmir Sinema Ofisi ile birlikte önemli projelere imza atacaklarını söyledi.