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'de dehşet! Parkta eşini vurdu, polis gelene kadar başında bekledi

İzmir Dikili'de dehşet! Parkta eşini vurdu, polis gelene kadar başında bekledi

19.01.2020, 20:58

'in ilçesinde, Murat S.(50) parkta tartıştığı eşi Leyla S.'yi tabanca ile vurarak ağır yaraladı. Polis ve sağlık ekibi gelinceye kadar eşinin başından ayrılmayan Murat S. gözaltına alınırken, vücuduna iki kurşun isabet eden Leyla S.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Şehit Sami Akbulut Caddesi 75. Yıl Parkı'nda meydana geldi.

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