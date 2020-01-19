Kediler hastane koridorunda uyudu

İzmir'de soğuk hava nedeniyle çok sayıda sokak kedisi, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde koridora ve hasta bekleme salonuna sığındı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kediler, koltuklarda uyudu.



HASTALAR DA BESLEDİ

İçeriye giren kedilerin bazıları koltukların altında bazıları ise sandalyelerin üzerlerinde yattı. Hastalar ve refakatçıları ise soğuktan hastaneye sığınan hayvanları rahatsız etmemeye özen gösterdi. Hastaların bir kısmı yanlarındaki yiyeceklerle kedileri besledi. Bazı kişiler ise yanlarındaki çocuklarının enfeksiyon kapmasından endişe ederek kedilerden uzak durmayı tercih etti.