  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Kediler hastane koridorunda uyudu

Kediler hastane koridorunda uyudu

Kediler hastane koridorunda uyudu
Giriş Tarihi: 19.1.2020
İzmir'de soğuk hava nedeniyle çok sayıda sokak kedisi, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde koridora ve hasta bekleme salonuna sığındı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kediler, koltuklarda uyudu.

HASTALAR DA BESLEDİ
İçeriye giren kedilerin bazıları koltukların altında bazıları ise sandalyelerin üzerlerinde yattı. Hastalar ve refakatçıları ise soğuktan hastaneye sığınan hayvanları rahatsız etmemeye özen gösterdi. Hastaların bir kısmı yanlarındaki yiyeceklerle kedileri besledi. Bazı kişiler ise yanlarındaki çocuklarının enfeksiyon kapmasından endişe ederek kedilerden uzak durmayı tercih etti.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kediler hastane koridorunda uyudu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN