Narlıdere’deki köpeklere kim sahip çıkacak?

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 20'ye yakın yavrusu olan dişi köpeğin kısırlaştırılması gerektiğini söyleyen mahalle sakinleri, yavruların da mutlaka barınakta koruma altına alınması gerektiğinin altını çizdi. Vatandaşlar, köpeklere ellerinden geldiğince sahip çıkmaya çalıştıklarını ancak soğuk havalarda anne köpeğin ve yavrularının perişan olduğunu aktardı.



İŞLEM YAPMIYORLAR

Narlı Mahallesi Ecem Sokak'taki Çizgi Sitesi sakinleri, oturdukları semtteki anne köpek ve yavruları için yetkililerden yardım istedi. Narlıdere Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Berna Yeşilşiray'a dişi köpeğin kısırlaştırılıp, yavru köpeklerin de barınakta korumaya alınması gerektiğini ifade ettiklerini ancak sorunun çözümü konusunda herhangi bir işlem yapılmadığını öne süren mahalle sakinleri, "Narlıdere Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne neredeyse yüzlerce kez gittik ancak bizlere bir çözüm önerisi sunulmadı. Hem mağduruz hem de köpeklerin durumuna üzülüyoruz" dedi.