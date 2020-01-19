Vatandaşın çamurlu yol çilesi

Aydın'ın turizm merkezi Kuşadası'nda bakımsız ve bozuk olan yollar, kış mevsiminde yağmurun yağmasıyla birlikte adeta çamur deryasına dönüşüyor. Vatandaşlar ise bu çamur deryası yollarda yürümek için büyük güçlük yaşıyor.



BALÇIĞA DÖNÜŞÜYOR

Yolun mevcut halinden dolayı mağdur olduklarını kaydeden vatandaşlar, yolların düzenlenmesi için yetkilileri göreve davet etti. Yolların modern bir şekilde yapılmasını istediklerini ifade eden vatandaşlar, "Egem Tur sitesinin bulunduğu yolun belli bir kısmında çökme var. Çökmenin bulunduğu bu kısımdaki toprak olan yol, yağmur yağdığında balçığa dönüşüyor. Çamur deryasından dolayı yolu kullanmakta sıkıntı yaşıyoruz. Araçlarımızla yoldan geçerken çamura saplanma korkusu yaşıyoruz. Bu çamurlu yollardan kurtulmak istiyoruz. Bu anlamda yetkilileri göreve davet ediyoruz" dedi.



Fotoğraf: Mehmet KAVAS