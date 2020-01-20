Acil servisten alınıp otele yerleştirildiler

İzmir’de hastane aciline sığınan evsizlerin sokağa atıldıklarına dair sosyal medyadaki görüntü ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı, bu kişilerin Valilik talimatıyla alınarak özel bir otele yerleştirildikleri ortaya çıktı

İzmir'de 'Vicdanlar dondu! İzmir'deki hastaneye sığınan evsizler dışarı atıldı' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ve hastaneden çıkarılan evsizlerin, Valiliğin talimatıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü mobil ekipleri tarafından alınarak özel anlaşmalı bir otele yerleştirildikleri, tüm ihtiyaçlarının karşılandığı açıklandı. İl Müdürü Nesim Tanğlay, "Ekiplerimiz ihbarların dışında gün içinde dolaşarak evsiz vatandaşlarımıza her türlü desteği veriyorlar" dedi.



BARINMALARI SAĞLANIYOR

İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi'nin acil servisinde soğuk havadan korunmak isteyen evsizlerin şikayet üzerine dışarı atıldığı haberlerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili açıklama yapan İl Müdürü Nesim Tanğlay, "İzmir Valimiz Sayın Erol Ayyıldız, bu tür olaylara çok hassas. Asla böyle atılmaların yaşanmasına izin vermeyeceği gibi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yakın takipçisidir. Olayla ilgili görüntüler ortaya çıktı ancak doğruyu yansıtmamaktadır.



SAĞLIK AÇISINDAN SAKINCALI

Bakanlığın sosyal yardım mobil ekiplerinin ısrarlarına rağmen bazı kişiler hastane acil servislerini terk etmek istemiyorlar. Ancak acil servisler zaten hastalarla dolup taşıyor. Hem bu yüzden hem de evsizlerin kendi sağlığı açısından burada barınmaları uygun değil. Şu anda mobil ekipleri tarafından sokaklardan alınan 15 evsiz vatandaşımız, anlaşmalı bir otelde her türlü ihtiyacı sağlanarak barındırılıyor. Devletimiz kimseyi sokakta bırakmaz, kimseyi zorla dışarı atmaz. Ancak evsizlerin barınma yeri de hastane acilleri değil, onlar için hazırlanan özel yerlerdir" dedi



'SAHİP ÇIKILDIĞINI GÖRMELERİ GEREKİR'

İZMIR'DE Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri de yaptığı açıklamada, "Evsiz olduğu için hastane acilinde kalan kimsesizlerin görevliler tarafından dışarı çıkarılması, acil servisteki bir vatandaş tarafından çekilerek sosyal medyada yayınlanmıştır. Ancak burada asıl görülmesi gereken olay, onların hastaneden alınarak mobil ekipleri tarafından özel bir otele yerleştirilmiş olmalarıdır" dedi.

FATİH ŞENDİL