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'tan 'ne yalanlama!

Bakan Berat Albayrak'tan Cumhuriyet Gazetesi'ne yalanlama!

20.01.2020, 09:54 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020,10:08

, Hazine ve Maliye 'ın " güzergâhında arazisi var" yalanını ortaya attı. Bakan Albayrak, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki iddia ve haberleri yalanladı.

alan haberin merkezi Cumhuriyet, "Tartışmalı proje Kanal İstanbul güzergâhında Erdoğan'ın damadının arazi aldığı ortaya çıktı." şeklinde iftiradan ibaret bir habere imza attı.

"YALAN VE İSTİRA"

Konuyla ilgili Bakan Albayrak'ın vekili Avukat Ahmet Özel tarafından açıklama yapılarak "Yalan ve iftiradan ibaret birtakım iddialar kamuoyune haber diye sunulmuştur" denildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Konuya ilişkin Bakan Albayrak'ın vekili Avukat Ahmet Özel tarafından açıklama yapıldı.

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