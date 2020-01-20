Buca’da geleceğin yazarları yetişiyor

İZMIR Buca'da, 'Okuyoruz öyleyse varız' isimli KA 229 AB Erasmus Projesi'ne katılan ortaokul öğrencileri, yaratıcılıklarını geliştirip, uluslararası alanda başarılı yazarlar olmaya hazırlanıyor. Litvanya, Polonya, Romanya ve Yunanistan'ın ortak olduğu proje kapsamında, kendi dillerinde kitaplar yazan öğrenciler, kültürler arası iletişimin gelişmesine de ortak oluyor.

ULUSLARARASI ÇAPTA

İZMIR ile birlikte Litvanya, Polonya, Romanya ve Yunanistan gibi ülkelerden farklı okulların katıldığı 'Okuyoruz öyleyse varız' isimli KA 229 AB Erasmus Projesi ile geleceğin yazarları yetişiyor. Kendi dillerinde kitap yazmaya başlayan 3'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar farklı yaş gruplarındaki öğrenciler, proje sonunda farklı kültürleri yansıtan kitapların bulunduğu kütüphane hazırlayacak. İzmir'den proje koordinatörü seçilen özel okulun kurucu temsilcisi Ercan Ekşi, çocukları okumaya teşvik ederken uluslararası alanda yaratıcı yazarlar yapmak istediklerini kaydetti.