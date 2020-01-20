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Doğa cenneti tatilcileri bekliyor

Doğa cenneti Birgi tatilcileri bekliyor
Giriş Tarihi: 20.1.2020

Bozdağ'da çığ tehlikesi nedeniyle kayak tesislerinin kapalı olması, tarihi 'deki pansiyonculara yaradı. Yarıyıl tatili için çok sayıda rezervasyon aldıklarını söyleyen işletmeciler; İzmir, ve Aydın gibi illerden çok sayıda telefon aldıklarını belirttiler.

İZMIR Bozdağ'da çığ tehlikesi nedeniyle kayak tesislerinin kapalı olması, tarihi Birgi'deki pansiyonculara yaradı. Yarıyıl tatili için çok sayıda rezervasyon aldıklarını söyleyen işletmeciler; İzmir, Manisa ve Aydın gibi illerden çok sayıda telefon aldıklarını belirttiler. İşletmeci Hakan Ökenel, "İnternetten bizi arayan vatandaşlarımız, Bozdağ Kayak Merkezi ile ilgili çok sayıda soru soruyor. Kayak merkezinin kapalı olduğunu fakat Bozdağ'da kar keyfi yapılabileceğini anlatıyoruz" dedi. Pansiyon işletmecisi Gökhan Çalış da "Birgi'de son dönemde ardı ardına pansiyonlar açıldı. Birgi, Bozdağ'ın eteklerinde bir belde. Özel araçlarla 15-20 dakikada Bozdağ'a çıkılabilmektedir. Tatilcileri Birgi'yi görmeye, tanımaya davet ediyoruz" diye konuştu.

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