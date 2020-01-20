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'de acı olay! deniz kenarında canına kıydı

İzmir'de acı olay! Uzman Çavuş deniz kenarında canına kıydı

20.01.2020, 09:04

'in Karşıyaka ilçesinde, Deniz Piyade olduğu öğrenilen S.(26), başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi. Yasin S.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Kurumu morguna kaldırıldı.

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