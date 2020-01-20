İzmir'de su kesintisi 20 Ocak Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi yaşanmaya devam ediyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintisi yaşanacak. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 20 Ocak Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

İzmir'de su kesintisi ne zaman sona erecek? İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmir'de 9 saati bulan su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 20 Ocak Pazartesi İzmir su kesintisi detayları... İZMİR SU KESİNTİSİ 20 OCAK PAZARTESİ! BAYINDIR HACI İBRAHİM, YENİ

20.01.2020 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ BIÇAKÇI, PİRİNÇÇİ, KAYAKÖY, SEKİKÖY, YENİKÖY

20.01.2020 saat 08:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. SEFERİHİSAR SIĞACIK

20.01.2020 saat 08:35 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.