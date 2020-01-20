İzmir’in asırlık oteli evsizlerin meskeni

İZMİR Kemeraltı Çarşısı'ndaki asırlık Şükran Oteli, yalnız ve evsizlerin uğrak noktası haline geldi. Otelin 38 yıllık işletmecisi İlyas Çamtaş, "Otelimiz 2'nci sınıf. Cumhuriyet'i ve savaşı gördü. Bu oteli yaşatmak istiyorum" diye konuştu.

İZMIR Kemeraltı Çarşısı'ndaki asırlık Şükran Oteli, yalnız ve evsizlerin uğrak noktası haline geldi. Otelin 38 yıllık işletmecisi İlyas Çamtaş, "Otelimiz 2'nci sınıf. Cumhuriyet'i ve savaşı gördü. Bu oteli yaşatmak istiyorum" diye konuştu. Anafartalar Caddesi'nde yıllara meydan okuyan asırlık otel, 1900'lü yıllarda faaliyet göstermeye başladı. Bir zamanlar turist akınına uğrayan 46 odalı tarihi oteli 38 yıldır İlyas Çamtaş işletiyor. Otel, ziyaretçilerin yanında evsizlerin de sıcak yuvası oldu. Otelde kalan Ayten Erkut (76), "Kaç yıldır buradayım unuttum. Otel çok iyi. Burada muhafaza altındayım" dedi. Kirasını ödeyemeyince eşyalarını bırakıp soluğu otelde alan Aysel Yeşilyaprak (59) da, "Buraya gelmeden önce kahvelerde, parklarda yattım. Burayı bana tavsiye ettiler. Yaşanacak ve gezilecek bir otel. Bana bir yuva burası. Otel değil kendi evimin sıcaklığını duydum" dedi.