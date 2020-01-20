Karneyi alan Bozdağ’a akın etti

Havanın da güneşli olmasını fırsat bilen binlerce vatandaş, soluğu Bozdağ'da alırken, Gölcük beldesi de çok sayıda vatandaşın ilgisi ile karşılaştı. Bozdağ Kayak Merkezinin kapalı olması nedeniyle kayak merkezine giden yollarda araçlarını durdurup çevredeki karla kaplı alanlarda piknik yapan vatandaşlar, hafta sonunun keyfini çıkardı. Yarıyılın ilk hafta sonu olması ve havanın güneşli olması nedeniyle Ödemiş'in Birgi, Gölcük ve Bozdağ turizm üçgenine kapak atan vatandaşlar esnafa da soluk aldırdı.