Menderes’te çöp tesisi isyanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Menderes Çakaltepe Mahallesi’nde çöp depolama tesisi yapmak için harekete geçmesi tartışma konusu oldu. İlçe sakinleri karara tepki gösterirken, Menderes’te üç dönem belediye başkanlığı yapan Ergun Özgün de, “Ben zamanında bu projeye karşı çıktığım için adaylığım engellendi” dedi

Menderes'in Çakaltepe Mahallesi Gölova mevkisi sınırları içinde yer alan 312 hektar alanda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi kurulması yönünde aldığı karar büyük tepki topladı. Proje kapsamında Menderes, Gaziemir, Karabağlar, Buca, Balçova ve Narlıdere'nin evsel katı atıklarının burada bertaraf edileceği ve dönüştürüleceği öğrenildi. Çöp tesisine AK Partililerden eleştiri geldi. AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artçı, hem Büyükşehir Belediyesi'ne hem de söz konusu projenin yapılmasına göz yuman CHP'li Menderes Belediyesi'ne tepki gösterdi. Artçı, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçemiz sınırları içerisinde yapmak istediği ve Menderes Belediyesi'nin yapılmasına göz yumduğu çöp depolama tesisi ile ilgili basın açıklaması yapacağım. Menderes'in Çöpkent olmasına karşı çıkan tüm hemşerilerimizi de bu açıklamaya bekliyorum" dedi. AK Parti Menderes İlçe Başkanlığı'nın bugün saat 14.00'da Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nin yapılmasının planlandığı Çakaltepe Mahallesi'nde basın açıklaması yapacağı bildirildi.





"KOLTUĞUMA MAL OLDU"

Çöp depolama tesisine bir sert tepki de Menderes'te üç dönem Belediye Başkanlığı yapan Ergun Özgün'den geldi. 2014 yerel seçimleri öncesi bu konuyu dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun gündeme getirdiğini belirten Menderes eski Belediye Başkanı Ergun Özgün, "Ben çöp tesisine karşı çıktım. Bu konu yüzünden koltuğumdan oldum. Eğer o zaman itiraz etmeseydim bugün belki de hala belediye başkanıydım. Menderes'e çöp tesisi kurulamaz. Burası turizm alanı, içme suyu alanı. Havalimanı buraya yakın. Organik tarım yapılan bir bölge. Yapılmaması için sayısız neden var. Buraya neden çöp tesisi yapıldığına yönelik tek bir cümle kuramazlar" diye konuştu.



'GEREKEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Neden Menderes?' sorusuna cevap vermesi gerektiğini ifade eden Ergun Özgün, "Bunun cevabı varsa biz de projeye sahip çıkalım. Arkasında duralım. Ama bunun cevabı yok. 7 yıl önce bu tartışmaya açılmıştı. Grup toplantılarında yaptığımız kavgalar ortada. İstemiyoruz. Gereken her şeyi yapacağız. Orman Genel Müdürlüğü alanı Büyükşehir'e tahsis etmiş. Ama Orman Müdürlüğü oraya çöp tesisi olur mu olmaz mı diye bakmaz. Aziz Kocaoğlu o zaman 'bunun olumsuz bir yanı yok' demişti. Ben de bu hediyeyi istemiyoruz diye cevap vermiştim kendisine. Ben bu konuya karşı çıktığım için makamımı bıraktım. Geri adım atmadım" dedi.

METİN BURMALI