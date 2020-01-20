Sinem karakolun önüne bırakıldı

İzmir'in Tire ilçesinde 10 gün önce ortadan kaybolan Sinem Tapkın bulundu. Genç kızı kaçırdıktan sonra karakolun önüne bırakıp kaçan zanlılar aranıyor

İzmir'in Tire ilçesinde 10 gündür kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Sinem Tapkın bulundu. Kızlarının hayatından endişe eden aile sevinirken, genç kızı kaçırdıktan sonra karakolun önüne bırakan şüpheli ya da şüphelilerin arandığı öğrenildi.



VEDA MEKTUBU YAZMIŞTI

10 gün önce kızlarının ortadan kaybolduğunu belirten baba Nevzat Tapkın, polise kayıp başvurusunda bulunarak bilgi sahibi olanların kendilerine ya da polise başvurmalarını istedi. Genç kızın ortadan kaybolmadan önce, "Böyle bir şey yapmak istemezdim. Hepinizi çok seviyorum. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın" yazan bir mektup bıraktığı da ortaya çıkarken, güvenlik güçleri olaydan sonra Sinem Tapkın'ın bulunması için harekete geçti.



AİLESİ ÇOK MUTLU OLDU

Her yerde aranan genç kızın önceki gün karakolun önüne bırakıldığı öğrenildi. Tapkın ailesi 15 yaşındaki kızlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, lise öğrencisi Sinem'i kaçırdığı iddia edilen kişi ya da kişilerin halen arandığı bildirildi.

METİN BURMALI