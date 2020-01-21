İkinci kez döndüğü hayata küstü

İzmir'in Kahramanlar semtinde ablası Birgün’ün hayatını kaybettiği saldırıdan yaralı olarak kurtulan Songün Bilal, aylar süren tedavinin ardından taburcu olup evine döndü ancak hayata küstü

İzmir'de, ablasına platonik aşık olan İrfan Çengel'in pompalı tüfeğinden çıkan kurşunla ağır yaralanan Songün Bilal, hayati tehlikeyi atlatıp evine döndü ancak hayata küstü. Cani İrfan Çengel tarafından vurulan Songün Bilal, bir dizi ameliyatın ve aylar süren tedavinin ardından taburcu edilerek evine alındı. Yaşananları ve ablasının ölümünü kabullenemeyen Songün Bilal'in, odasına kapandığı ve ailesi dışında kimseyle görüşmediği öğrenildi. Korkunç olay, 15 Ekim sabah saatlerinde, Bilal kardeşlerin işlettiği Queen isimli bayan kuaför salonunun önünde meydana gelmişti. Birgün Bilal'e platonik aşık olan İrfan Çengel, kız kardeşlerle tartıştıktan sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle ikisini de vurmuştu. Abla Birgün Bilal yaşamını yitirirken İrfan Çengel, son kurşunu da kendi kafasına sıkmıştı.

FATİH ŞENDİL

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