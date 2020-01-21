İzmir-Çanakkale karayolu Helvacı Kavşağı’nda meydana geldi. İzmir'in Aliağa ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
21.01.2020, 22:34
İzmir-Çanakkale karayolu Helvacı Kavşağı’nda meydana geldi. İzmir'in Aliağa ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
İzmir Aliağa’da feci kaza can aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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