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’da feci can aldı

İzmir Aliağa’da feci kaza can aldı

21.01.2020, 22:34

-Çanakkale karayolu Helvacı Kavşağı’nda meydana geldi. İzmir'in Aliağa ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

, akşam saatlerinde -Çanakkale karayolu Helvacı Kavşağı'nda meydana geldi.

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