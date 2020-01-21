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'de can pazarı! 'da servis minibüsü otomobille çarpıştı

İzmir'de can pazarı! Kemalpaşa'da servis minibüsü otomobille çarpıştı

21.01.2020, 20:57 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020,20:57

'in ilçesinde, servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.  nedeniyle Kemalpasa - İzmir karayolunda yoğunluk yaşandı. Trafik akışı tek şeritten sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

, bugün saat 18.30 sıralarında Kemalpasa - karayolu üzerinde meydana geldi.

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