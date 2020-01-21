İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Kemalpasa - İzmir karayolunda yoğunluk yaşandı. Trafik akışı tek şeritten sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
İzmir'de can pazarı! Kemalpaşa'da servis minibüsü otomobille çarpıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.