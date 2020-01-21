İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. Duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacak. İşte 21 Ocak Salı İzmir su kesintisi detayları...
BERGAMA GÖÇBEYLİ
21.01.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA KURUÇEŞME
21.01.2020 saat 09:25 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.
İzmir'de su kesintisi 21 Ocak Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU'dan açıkama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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