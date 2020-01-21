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Leyla yaşama tutundu

Leyla yaşama tutundu
Giriş Tarihi: 21.1.2020

'in Dikili ilçesinde, ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Murat S'nin (50) parkta tabancayla yaraladığı, kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Leyla S'nin (45) hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

İzmir'in Dikili ilçesinde, ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Murat S'nin (50) parkta tabancayla yaraladığı, kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Leyla S'nin (45) hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Murat S'nin, eşini tekrar birlikte olma isteğini kabul etmemesi nedeniyle yaraladığı öğrenildi.

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