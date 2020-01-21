Leyla yaşama tutundu

İzmir'in Dikili ilçesinde, ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Murat S'nin (50) parkta tabancayla yaraladığı, kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Leyla S'nin (45) hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
İzmir'in Dikili ilçesinde, ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Murat S'nin (50) parkta tabancayla yaraladığı, kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Leyla S'nin (45) hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Murat S'nin, eşini tekrar birlikte olma isteğini kabul etmemesi nedeniyle yaraladığı öğrenildi.İzmir Dikili'de dehşet! Parkta eşini vurdu, polis gelene kadar başında bekledi
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