‘Arsaya el koymadık yasaları uyguladık’

İzmirli Levent İsmail Şentürk’ün inşaat halindeki kereste fabrikasının arsa tahsisinin iptaliyle ilgili tartışma büyüdü. İTOB yöneticileri Sivridağ ve Keşoğlu, “Taahhütler zamanında yerine getirilmediği için karar alınmıştır” dedi

İzmirli sanayici Levent İsmail Şentürk'e ait inşaat halindeki kereste fabrikasının arsa tahsisinin iptal edilmesiyle ilgili İzmir Ticaret Organize Sanayi Bölgesi'nden (İTOB) açıklama geldi.



Fotoğraf: Levent İsmail Şentürk

BÖYLE ŞEY GÖRMEDİM

İTOB Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Sivridağ ile Caner Keşoğlu, OSB kanunu kapsamında tahsis edilen parselin inşaatını 16 yıl boyunca tamamlanmadığını, 2010'dan bu yana aidat ve parsel borçları tahsil edilemediğinden de ilgili yönetmelik kapsamında tahsis iptal kararı alındığını açıkladı. Şentürk ise, "Benim inşaatım yüzde 90 seviyelerinde. Ben İTOB'un kurucu üyelerindenim ve 50 yıllık ticaret hayatımda böyle bir şey görmedim" dedi.



ZAMANINDA BİTİRMEDİ

İNŞAATIN 16 yıl boyunca tamamlanmadığına dikkat çeken Sivridağ ile Keşoğlu, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müfettişlerinin, İTOB yönetiminin kararının yanlış olduğu yönünde görüş bildirdikleri hukuka aykırıdır. Bakanlık müfettişlerinin de görüşü alınarak Şentürk ve avukatı ile 2019 Nisan ayında OSB'de görüşme gerçekleştirilmiş, ancak Şentürk yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. OSB yönetmeliğinin 59 ve 62'nci maddeleri kapsamında arsa tahsis iptali gerçekleştirilmiştir" diye konuştular. Sivridağ ve Keşoğlu ayrıca Şentürk'ün arsa tahsis iptal kararının kaldırılmasına ilişkin ihtiyati tedbir taleplerinin de hem yerel mahkeme hem de Bölge İdare Mahkemesi'nce reddedildiğini söylediler.



'TÜM SERVETİM İÇERİDE KALDI'

Sağlık sorunları nedeniyle inşaatı zamanında tamamlayamadığını ancak 2019'da yapması gereken iş ve işlemler ile ilgili taahhütname verip, kendisi ile elektrik aboneliği sözleşmesi yapıldığını ve halen aidatlarını ödediğini aktaran Şentürk ise, mahkeme sonuçlanmamışken İTOB'a hem kendisinin hem de müşterilerinin girişinin yasaklandığını ifade etti. 50 yıllık birikiminin gasp edilerek, serbest ticaret yapma hakkının engellendiğini vurgulayan Şentürk, "Fabrikadaki kerestelerimi de alamıyorum. Kerestelerin periyodik olarak ilaçlanması gerekiyor, aksi takdirde kurtlanır ya da çürür. Mahkemenin 'Binaya giremez' diye bir kararı yok. Yangın ihtimaline karşı içeride yangın tüplerim var. Benim bütün servetim orada" dedi

METİN BURMALI