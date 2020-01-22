Çiğli’ye hükümet desteğiyle eğitim merkezi yapılacak

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 2020 yılında gerçekleşecek projelerin tanıtımını yaptı. 2020'nin Çiğli için değişim ve dönüşüm yılı olacağını ifade eden Gümrükçü, "Hazineden bir yer istedik. Orası bize geçtiğinde bir eğitim merkezini hükümetimizin de desteğiyle Çiğli halkına kazandıracağız" dedi. Sorunları çözeceklerini aktaran Başkan Gümrükçü, "Pazar yerlerimizin sorunlarını çözeceğiz ve üzerlerine güneş paneli yerleştirerek elektrik üreteceğiz. Yerli üreticinin de yer alacağı pazarlar olması lazım. İkinci el, antika, kadın üretici pazarları için yeni alanlar yaratacağız. Flamingo kadın kooperatifi kuracağız. Atıkların değerlendirilmesini hükümetin de programı kapsamında Çiğli'de yapacağız" açıklamasını yaptı.