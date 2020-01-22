  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Çiğli’ye hükümet desteğiyle eğitim merkezi yapılacak

’ye hükümet desteğiyle eğitim merkezi yapılacak

Çiğli’ye hükümet desteğiyle eğitim merkezi yapılacak
Giriş Tarihi: 22.1.2020

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 2020 yılında gerçekleşecek projelerin tanıtımını yaptı. 2020'nin Çiğli için değişim ve dönüşüm yılı olacağını ifade eden Gümrükçü, "Hazineden bir yer istedik. Orası bize geçtiğinde bir eğitim merkezini hükümetimizin de desteğiyle Çiğli halkına kazandıracağız" dedi. Sorunları çözeceklerini aktaran Başkan Gümrükçü, "Pazar yerlerimizin sorunlarını çözeceğiz ve üzerlerine güneş paneli yerleştirerek elektrik üreteceğiz. Yerli üreticinin de yer alacağı pazarlar olması lazım. İkinci el, antika, kadın üretici pazarları için yeni alanlar yaratacağız. Flamingo kadın kooperatifi kuracağız. Atıkların değerlendirilmesini hükümetin de programı kapsamında Çiğli'de yapacağız" açıklamasını yaptı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çiğli’ye hükümet desteğiyle eğitim merkezi yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN