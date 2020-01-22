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'de gevrek fiyatlarında artış! Gevrek ne kadar olacak?

İzmir'de gevrek fiyatlarında artış! Gevrek ne kadar olacak?

22.01.2020, 12:50

'de gevrek fiyatlarının artırılması için İzmir Esnaf Birliği Gıda Komisyonu'na teklif sunulmasına karşın artışın hala gerçekleşmediğini belirten fırıncılar, zararına satış yaptıklarını belirterek simit fiyatının artması için acil harekete geçilmesini istedi. Peki İzmir'de gevrek ne kadar olacak? Gevreğe ne kadar yapıldı? İşte detaylar...

'de, iki yıl 1 lira 25 kuruştan satılan ve 1 Kasım 2018'den itibaren 1 lira 50 kuruşa yükseltilen simitte fiyat artışı yeniden gündeme geldi. İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası, özellikle İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simit fiyatının 2 liraya çıkarılması üzerine İzmir Esnaf Birliği Gıda Komisyonu'na yapılması için teklif sundu. Ancak artışın hala gerçekleşmediğini belirten İzmirli fırıncılar, zarar ettiklerini söyledi.

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