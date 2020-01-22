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'de su kesintisi 22 Ocak Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 22 Ocak Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

22.01.2020, 10:28

'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de hangi ilçede su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi detayları...

BAYINDIR HATAY, ÇINAR, HACI İBRAHİM, CAMİİ
22.01.2020 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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